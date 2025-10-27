Белгородская дамба на реке Северский Донец на территории России была поражена ударом Первого Центра Сил беспилотных систем (СБС). О последствиях атаки ВСУ рассказывают командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди и 16-й армейский корпус, пишет 24 Канал.
Что известно об ударе по дамбе?
25 октября губернатор Белгородской области подтвердил попадание ВСУ в плотину Белгородского водохранилища и рассказал, что вода затопила 10 земельных участков и 16 сел.
26 октября украинские силы подтвердили удар и сообщили об актуальной информации в районе Волчанска на Харьковщине.
Снимок до и после удара ВСУ в октябре 2025 года / Фото Exilenova+
Согласно сообщению 16-го армейского корпуса, после удара плотина под Белгородом начала пропускать воду – за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Поток воды в Северском Донце привел к подтоплению блиндажей и создал проблемы на передовых позициях россиян.
Но главное – значительно усложняется вражеская логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда,
– говорится в сообщении.
Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывает, что подтопило российские блиндажи вблизи села Графовка.
Какова сейчас ситуация на Волчанском направлении?
Также в 16-м армейском корпусе опровергли информацию о якобы захвате Волчанска на 70% и отметили, что россияне пытались воспользоваться благоприятными условиями, в частности засухой, чтобы облегчить свою логистику.
Кроме того, враг имел запасы и укрытия среди деревьев – это давало толчок оккупантам для активных действий на Волчанском направлении. Несмотря на локальные успехи, противник нес огромные потери – некоторые подразделения потеряли боеспособность, а некоторые пришлось выводить в тыл на пополнение.
Что происходит на Харьковщине?
В Харьковской области бои идут в Волчанске и Купянске, однако в последние дни враг сосредоточился на Волчанске. На прошлой неделе оккупанты продвинулись у Волчанска, а в самом городе выросла "серая зона" боевых действий.
Россиянам удалось продвинуться вблизи села Отрадное у границы Харьковской и Белгородской области.
Удар украинских сил по дамбе подтопил позиции россиян на севере Харьковщины и на юге Белгородщины, а именно в районе города Шебекино. Удар по водохранилищу меняет ситуацию на фронте в пользу украинцев.