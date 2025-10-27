Белгородская дамба на реке Северский Донец на территории России была поражена ударом Первого Центра Сил беспилотных систем (СБС). О последствиях атаки ВСУ рассказывают командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди и 16-й армейский корпус, пишет 24 Канал.

Смотрите также Белгородщине якобы грозит подтопление: Россия заявляет об ударе HIMARS по плотине водохранилища

Что известно об ударе по дамбе?

25 октября губернатор Белгородской области подтвердил попадание ВСУ в плотину Белгородского водохранилища и рассказал, что вода затопила 10 земельных участков и 16 сел.

26 октября украинские силы подтвердили удар и сообщили об актуальной информации в районе Волчанска на Харьковщине.



Снимок до и после удара ВСУ в октябре 2025 года / Фото Exilenova+

Согласно сообщению 16-го армейского корпуса, после удара плотина под Белгородом начала пропускать воду – за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Поток воды в Северском Донце привел к подтоплению блиндажей и создал проблемы на передовых позициях россиян.

Но главное – значительно усложняется вражеская логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда,

– говорится в сообщении.

Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывает, что подтопило российские блиндажи вблизи села Графовка.

Какова сейчас ситуация на Волчанском направлении?

Также в 16-м армейском корпусе опровергли информацию о якобы захвате Волчанска на 70% и отметили, что россияне пытались воспользоваться благоприятными условиями, в частности засухой, чтобы облегчить свою логистику.

Кроме того, враг имел запасы и укрытия среди деревьев – это давало толчок оккупантам для активных действий на Волчанском направлении. Несмотря на локальные успехи, противник нес огромные потери – некоторые подразделения потеряли боеспособность, а некоторые пришлось выводить в тыл на пополнение.

Что происходит на Харьковщине?