Яку першочергову мету мала операція, чи вплине вона на розгортання російських військ біля Харківщини, і яким може бути наступний крок українських сил спецоперацій ексклюзивно для 24 Каналу пояснили військові експерти та оглядачі.

Чому ЗСУ пішли на такий крок?

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець вважає, що удар по Бєлгородському водосховищу – частина цілеспрямованої військової операції.

Бєлгородське водосховище – штучна водойма на річці Сіверський Донець у Шебекінському районі РФ. Унаслідок атаки 24 – 25 жовтня пошкоджено частину гідроспоруд і підтоплено російські позиції в районі Вовчанська. Російська сторона заявила про режим надзвичайної ситуації, але стверджує, що цілісність греблі збережена й масового затоплення немає.

Цікаво, що вода з водосховища почала опускатися і утворюється підтоплення російських позицій, це вже впливає на ситуацію на передовій. Навіть підняття чи опускання рівня води на один метр може змінити обставини, зокрема в районі Вовчанська, наголосив Березовець.

Руйнування дамби після удару / Фото: РосЗМІ

Він також зазначає, що враження дамби та прилеглих інженерних споруд показове: російська ППО не відпрацювала, що ще раз ставить під сумнів її ефективність. Ці об’єкти давно вважаються легітимними військовими цілями.

Зауважимо, що командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив, що його підрозділ ударив по Бєлгородській дамбі, в Росії ж повідомляли про нібито удар по дамбі з допомогою ракет Himars.

Україна тривалий час утримувалася від атак, аби уникнути небезпеки для цивільних, але постійні порушення правил ведення війни з боку Росії знімають такі обмеження. На думку Березовця, тепер важливо, що завдяки розвідданим та підтримці партнерів Україна має повну картину й засоби для ефективних ударів.

Абсолютно правильне рішення. Воно показове. Головне – ефективне застосування засобів ураження має нам зараз показати, як ми будемо діяти, як будуть діяти Сили оборони, зокрема, на російській території,

– наголосив майор.

ЗСУ діяли на випередження

Військовий експерт і полковник запасу Роман Світaн вважає удар по дамбі в Бєлгородській області абсолютно виправданим і продуманим з військового погляду.

За його словами, операція була проведена у два етапи: спочатку ударом систем HIMARS 24 жовтня, а 25 жовтня – безпілотниками, які добили об’єкт.

Вони дійсно готувались на лівому березі Сіверського Донця розгорнути нові наступальні операції для відволікання українських військ зі Східного фронту. Їхня мета була – розтягнути по лінії фронту наші додаткові сили,

– наголосив військовий експерт.

Завдяки роботі української розвідки й силам безпілотних систем вдалося випередити ці дії ворога. Унаслідок удару рівень води у водосховищі знизився приблизно на метр, що призвело до підтоплення російських укріплень і унеможливило їхній наступ щонайменше на кілька тижнів.

На думку експерта, це "дзеркальна відповідь" на підрив Каховської ГЕС, який раніше здійснили росіяни. Після цього Україна має повне моральне й військове право вражати аналогічні російські об’єкти, які використовуються у військових цілях.

Світaн зазначив, що подібних дамб уздовж кордону є кілька десятків, і кожна з них потенційно може стати ціллю для українських ударів, якщо ворог використовує ці об’єкти у військових операціях.

Удар по Бєлгородській дамбі мав чітко тактичний характер – зупинити наступ у районі Вовчанська та створити складні умови для російських підрозділів, які розгорталися на цьому напрямку. Водночас Світан уточнив, що підтоплення навряд чи може сягнути аж до Лимана, масштаб дії води обмежується районом Вовчанська, де наразі спостерігається найбільший вплив на бойові позиції противника.

Удар як частина ширшої операції

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко думає, що поки Владімір Путін тягне час щодо мирних переговорів, ситуація на російських тилових напрямках стає дедалі складнішою: блокади на Сахаліні, дрони під Москвою та неспокійна обстановка в Бєлгороді свідчать про це.

Він, як і Роман Світан вважає, що ЗСУ двічі атакували греблю місцевого водосховища: спочатку системами HIMARS, а потім безпілотниками.

За даними одного зі звітів, внаслідок ударів були пошкоджені донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води.

Такий удар фактично ускладнює або відрізає частину російських військ від постачання і переправ, що ускладнює їхні бойові дії на цьому напрямку, зокрема у районі Вовчанська, і надає певні переваги українським силам.

Романенко зазначає, що подібні об’єкти раніше не зачіпалися через гуманітарні та екологічні ризики, нагадуючи про Каховську дамбу та можливі катастрофічні наслідки. Однак зараз, коли Росія використовує інфраструктуру для військових цілей, удар по дамбі є тактично виправданим.

Він підкреслює, що внаслідок цього удару були підтоплені російські бліндажі та логістичні райони, що ускладнює підготовку ворога до осінньо-зимових боїв. Поки що ефект цього удару локальний, і його не слід переоцінювати, він впливає на логістику ворога в районі Вовчанська, але не змінює одразу ситуацію на фронті на Лимані чи Сіверську, а є частиною ширшої тактичної роботи українських сил.

