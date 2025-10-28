24 Канал зібрав деталі.
Чи правда, що на Сахаліні блекаут?
Без світла залишилися великі міста і районні центри: Південно-Сахалінськ, Корсаков, Смирних, Долинськ, Холмськ, Вуглегірськ, Олександрівськ-Сахалінський, Макаров та Поронайськ. Загалом близько 100 тисяч людей.
Про відключення води написали мешканці Південно-Сахалінська.
"Повідомлення про припинення подачі електроенергії продовжують надходити, вказуючи на величезний характер аварії", – констатують росіяни.
Також у мережі показують, що саме передувало масовому відключенню.
Камери зафіксували яскравий спалах. Як кажуть очевидці, "все небо було білим, ніби розвиднілося", пише SakhalinMedia.
Спалах на Сахаліні і блекаут після нього
Я зараз по Фізкультурній їхав, був у шоці – як вдарило щось. Мало не осліп, це жах. В одну мить просто день на вулиці став. І різко згасло все. Щось десь сильно вдарило. Ну, по всьому місту світу немає,
– цитує Sakh.online одного з очевидців.
Дехто пише, що стався вибух на теплоелектростанції. Офіційна версія – збій на ТЕЦ.
Момент можливого вибуху на Сахаліні: дивіться відео
Російські енергетики пояснили проблему своєрідно.
"Внаслідок роботи систем захисту стався поділ Сахалінської енергосистеми на південну та північну частини, з розвантаженням Південно-Сахалінської ТЕЦ-1 до навантаження власних потреб. Сахалінська ДРЕС-2 працює на північний ізольований район. Причини з'ясовують", – інформують вони.
Електропостачання на Сахаліні обіцяють відновити протягом 2 годин. В електромережу включать генератори Южно-Сахалінської ТЕЦ-1.
Показуємо на карті Сахалін, де стався блекаут
Сахалін – це Далекий Схід. Разом із Курильськими островами він складає Сахалінську область Росії. Цей острів біля східних берегів Азії омивають Охотське і Японське моря.
Це найбільш віддалена від України частина Росії – відстань від Сахаліну до України становить понад 6000 кілометрів.
Проблеми в інших регіонах Росії
Удар по дамбі водосховища в Бєлгородській області відрізав окупантів у Вовчанську. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив атаку.
Рівень води у водосховищі знизився на метр. Почалися перші підтоплення довколишніх сіл. Кілька днів потому місцева влада Бєлгородщини оголосила надзвичайну ситуацію.