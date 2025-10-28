24 Канал зібрав деталі.

Чи правда, що на Сахаліні блекаут?

Без світла залишилися великі міста і районні центри: Південно-Сахалінськ, Корсаков, Смирних, Долинськ, Холмськ, Вуглегірськ, Олександрівськ-Сахалінський, Макаров та Поронайськ. Загалом близько 100 тисяч людей.

Про відключення води написали мешканці Південно-Сахалінська.

"Повідомлення про припинення подачі електроенергії продовжують надходити, вказуючи на величезний характер аварії", – констатують росіяни.

Також у мережі показують, що саме передувало масовому відключенню.

Камери зафіксували яскравий спалах. Як кажуть очевидці, "все небо було білим, ніби розвиднілося", пише SakhalinMedia.

Спалах на Сахаліні і блекаут після нього

Я зараз по Фізкультурній їхав, був у шоці – як вдарило щось. Мало не осліп, це жах. В одну мить просто день на вулиці став. І різко згасло все. Щось десь сильно вдарило. Ну, по всьому місту світу немає,

– цитує Sakh.online одного з очевидців.

Дехто пише, що стався вибух на теплоелектростанції. Офіційна версія – збій на ТЕЦ.

Момент можливого вибуху на Сахаліні: дивіться відео

Російські енергетики пояснили проблему своєрідно.

"Внаслідок роботи систем захисту стався поділ Сахалінської енергосистеми на південну та північну частини, з розвантаженням Південно-Сахалінської ТЕЦ-1 до навантаження власних потреб. Сахалінська ДРЕС-2 працює на північний ізольований район. Причини з'ясовують", – інформують вони.

Електропостачання на Сахаліні обіцяють відновити протягом 2 годин. В електромережу включать генератори Южно-Сахалінської ТЕЦ-1.

Показуємо на карті Сахалін, де стався блекаут

Сахалін – це Далекий Схід. Разом із Курильськими островами він складає Сахалінську область Росії. Цей острів біля східних берегів Азії омивають Охотське і Японське моря.

Це найбільш віддалена від України частина Росії – відстань від Сахаліну до України становить понад 6000 кілометрів.

Проблеми в інших регіонах Росії