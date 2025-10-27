Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Укренерго Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

Дивіться також Путін хоче спровокувати масову паніку й втечу людей з частини України, – The Economist

Якої може бути ситуація зі світлом узимку?

Під час опалювального сезону Національна енергетична компанія "Укренерго" раніше прогнозувала свій режим роботи. Фахівці розробили кілька сценаріїв на зиму. Однак зміни можуть запроваджуватися, якщо Росія захоче знову атакувати критичні об'єкти України.

Влітку та восени Укренерго вважало, що мережі готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Однак щоденно можуть виникати ситуації, які важко передбачити.

У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно,

– сказав Зайченко.

Наразі енергетики працюють, аби точно забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією. Глава Укренерго попередньо вважає, що базовий прогноз – це можливість забезпечення всіх споживачів енергією.

Варто зазначити! На нинішню зиму Кабмін залишає ціни на електроенергію. Старі тарифи діятимуть до 30 квітня 2026 року. Світло коштуватиме як і раніше – 4,32 гривні за кіловат-годину, а з пільговою ціною 2,64 грн за кіловат-годину – при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?