заявление главы Укрэнерго Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

Какой может быть ситуация со светом зимой?

Во время отопительного сезона Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ранее прогнозировала свой режим работы. Специалисты разработали несколько сценариев на зиму. Однако изменения могут вводиться, если Россия захочет снова атаковать критические объекты Украины.

Летом и осенью Укрэнерго считало, что сети готовы к зиме и смогут обеспечить потребителей электроэнергией. Однако ежедневно могут возникать ситуации, которые трудно предсказать.

В этих условиях достаточно трудно гарантировать, что всегда будет свет. Нужно готовиться к тому, что ситуация может меняться очень динамично,

– сказал Зайченко.

Сейчас энергетики работают, чтобы точно обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией. Глава Укрэнерго предварительно считает, что базовый прогноз – это возможность обеспечения всех потребителей энергией.

Стоит отметить! На нынешнюю зиму Кабмин оставляет цены на электроэнергию. Старые тарифы будут действовать до 30 апреля 2026 года. Свет будет стоить по-прежнему – 4,32 гривны за киловатт-час, а с льготной ценой 2,64 грн за киловатт-час – при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?