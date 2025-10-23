Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського.

Дивіться також Росія спустошує прикордоння України енергетичним терором: що ускладнює відновлення

Чи буде блекаут в Україні?

За словами Зеленського, Росія використовує холодну погоду, щоб завдавати ударів по енергооб'єктах України. Наразі блекаутів нема, бо холод ще не став зброєю. Та ворог хоче, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті.

Ракетні та дронові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі України, за задумом росіян, мають знищити нормальне життя в містах і громадах. Мета – залишити людей без електроенергії або навіть змусити їх поїхати (друге переважно стосується прифронтових областей).

Такий терор проти нашої енергетичної системи – це не просто локальна проблема чи лише якийсь далекий конфлікт між двома країнами. Це стає елементом можливого вигляду майбутніх воєн. Росія перетворює будь-яку руйнівну силу на інструмент війни – це тепер частина їхньої військової тактики та доктрини,

– наголосив президент.

Зараз Путін уникає дипломатії, блефує та посилює терор України. Але диктатора можна повернути до реальності сильним тиском на нього.

Повний виступ Зеленського на засіданні Європейської ради: дивіться відео

До речі. Укргідрометцентр пише, що найближчими днями потеплішає.

Що можна зробити, щоб Путін зупинив війну?

Зеленський переконаний, що це має бути застосування далекобійної зброї. Він закликав партнерів "підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості".

І ця далекобійна зброя є не тільки у США – вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни,

– акцентував Зеленський.

Для Києва важливо якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів. Значна частина цих коштів піде на закупівлю європейської зброї.

"Ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Їх також можна використати вже зараз, щоб посилити нас: посилити ППО України, повітряний флот, позиції на передовій. Це означає порятунок життів", – пояснив лідер держави.

Щодо ППО, то є ідея змінити порядок отримання систем Patriot. Зараз деякі країни випереджають Україну у списку очікування.

Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні – у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом,

– закликав Зеленський.

Ініціатива PURL у жовтні закрила нагальні потреби України, але ще не всі обіцяні внески надійшли. Треба пришвидшити цей процес і розширити ініціативу на інші країни. Ефективною може бути і програма SAFE, до якої долучилося близько 20 європейських держав. Іще слід розблокувати прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Довідка. Security Action for Europe (SAFE, "Безпекові дії для Європи") – це фінансовий інструмент ЄС, який підтримає ті країни-члени, які мають бажання вкладати інвестиції в оборонне промислове виробництво через спільне замовлення та із фіксацією на розвитку пріоритетних спроможностей.

Яка ситуація з енергетикою зараз?