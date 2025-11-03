Йдеться про місце розвантаження ПММ і склад загарбників. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій.
Що відомо про ураження ворога на Луганщині?
Підрозділи ССО успішно вразили об'єкти російської логістики в Луганській області, зокрема:
- поблизу міста Довжанськ – здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів;
- поблизу села Розкішне – знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.
ССО вдарили по росіянах на Луганщині: дивіться відео
Зрештою, дії українських оборонців створили дефіцит пального та порушили логістику ворога в межах угруповання військ "Центр" країни-агресорки.
Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати,
– підсумували військові.
Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що поки Володимир Путін тягне час щодо мирних переговорів, ситуація на російських тилових напрямках стає дедалі складнішою: блекаут на Сахаліні, дрони під Москвою та удар по Бєлгородській дамбі, що відрізав частину окупантів від постачання.
Що відомо про останні втрати ворога у війні?
Нагадаємо, станом на ранок 3 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про ще 1 160 ліквідованих загарбників, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 – спеціальної техніки. Тепер загальні втрати особового складу російської армії становлять близько 1 144 830.
Окрім того, про російські невдачі на фронті в Україні згадав Дональд Трамп. Американський президент припустив, що країна-агресорка втратила вже понад 1 мільйон солдатів.
У ніч на неділю, 2 листопада, українські захисники уразили російську інфраструктуру в Липецькій області. Унаслідок ударів постраждало 5 підстанцій загальною потужністю 5 066 мегавольт-ампер.