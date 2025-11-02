Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми "Вони просять припинити вогонь": росіяни застрягли під Куп'янськом

Про що окупанти жаліються у новому перехопленні ГУР?

У радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, чути, як один із окупантів, що рухається до бойових позицій, намагається зорієнтуватися на місцевості по тілах попередніх штурмовиків, але не знаходить їх.

Він не знає, рухатись йому далі, чи ні. Бо далі тіл нема, ну, він не бачить їх,

– звітує командир групи в рацію.

З рації чути: продовжувати рух і шукати тіла.

"Ну, там же у нас взвод увесь лежить, тож треба дійти до першої, подивитися що як. Якщо немає їх ні***а, тоді вже повертатись", – наказує старший начальник.

ГУР оприлюднило нове перехоплення ворога: дивіться відео (18+)

У ГУР МО нагадали, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає загинути у м'ясному штурмі та стати орієнтиром місцевості, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту "Хочу жить" в телеграмі.

До речі, офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку зараз російське командування жене в атаки свої одноразові "м'ясні" групи, які мають різний рівень підготовки. У ворога на цьому відтинку фронту шалені втрати.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Які втрати у ворога від початку 2025 року?