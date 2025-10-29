Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що зараз російське командування жене в атаки свої одноразові "м'ясні" групи, які мають різний рівень підготовки.

Дивіться також Покровськ під загрозою окупації: де розташоване місто на карті

Яка тактика ворога на Покровському напрямку?

Офіцер розповів, що з боку Росії до штурмів залучені як нашвидкуруч назбирані найманці, яких на полігоні готували 2 – 4 тижні, так і відносно професійні кадрові бійці. Російське командування їх посилає штурмувати, лякаючи фізичними покараннями і розстрілами. Зі слів Назаренка, вони самі не знають, куди йдуть.

"Ми можемо констатувати, що на Покровському напрямку до наших Сил оборони доволі багато окупантів, які розуміють на що їх відправили, здаються у полон. Для Путіна вони дешеве гарматне "м'ясо". Він думає, чим більшою є його брехня, тим більше в це вірять. Але час змінився, люди розрізняють де правда, а де – ні", – підкреслив Назаренко.

Він припустив, що російський диктатор сьогодні живе в ілюзіях і не розуміє, що всіх з тих, кого він посилає на околиці Покровська, туди просто не доходять, з ними нема зв'язку, у більшості випадків вони або знищуються, або здаються в полон ЗСУ.

Він напевно не володіє реальною ситуацією. Насправді це у Путіна все пропало. Тому що це в його армії понад мільйон втрат. Наші пілоти БпЛА, артилеристи, піхотинці, мінометники, танкісти перемелюють десятками штурмові групи орків. Російський диктатор посилає їх ледь не конвеєром в атаки,

– наголосив офіцер.

Ситуація довкола міста Покровськ: дивіться на карті

В Куп'янську та Покровську, як зауважив Назаренко, тактика ворога приблизно схожа – це проведення "м'ясних" регулярних атак. Однак, з його слів, вони трохи відрізняються від тих, що були під Бахмутом.

Тоді окупант просто йшли по посадках, а зараз рухаються малі групи до 2 – 5 осіб від бліндажа до бліндажа. Влітку окупантам маскуватися допомагали дерева, бо були зелені, а на полях – висока трава. Нині, коли настала осінь – сховатися і рухатися по відкритій місцевості їм складніше.

Зауважте! Бригада НГУ "Рубіж" проводить збір для придбання окопних РЕБ, які допоможуть захиститися нашим військовим на передовій від ворожих дронів. Ціль – 800 тисяч гривень. Станом на 29 жовтня зібрано понад 530 тисяч. Задонатити можна за вказаним нижче QR-кодом або на карту за номером: 4441 1111 2822 2308.

Ситуація біля Покровська: останні новини