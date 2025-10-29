Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что сейчас российское командование гонит в атаки свои одноразовые "мясные" группы, которые имеют разный уровень подготовки.
Смотрите также Покровск под угрозой оккупации: где расположен город на карте
Какая тактика врага на Покровском направлении?
Офицер рассказал, что со стороны России к штурмам привлечены как наскоро собранные наемники, которых на полигоне готовили 2 – 4 недели, так и относительно профессиональные кадровые бойцы. Российское командование их посылает штурмовать, пугая физическими наказаниями и расстрелами. По словам Назаренко, они сами не знают, куда идут.
"Мы можем констатировать, что на Покровском направлении к нашим Силам обороны довольно много оккупантов, которые понимают на что их отправили, сдаются в плен. Для Путина они дешевое пушечное "мясо". Он думает, чем больше его ложь, тем больше в это верят. Но время изменилось, люди различают где правда, а где – нет", – подчеркнул Назаренко.
Он предположил, что российский диктатор сегодня живет в иллюзиях и не понимает, что всех из тех, кого он посылает на окраины Покровска, туда просто не доходят, с ними нет связи, в большинстве случаев они или уничтожаются, или сдаются в плен ВСУ.
Он наверняка не владеет реальной ситуацией. На самом деле это у Путина все пропало. Потому что это в его армии более миллиона потерь. Наши пилоты БпЛА, артиллеристы, пехотинцы, минометчики, танкисты перемалывают десятками штурмовые группы орков. Российский диктатор посылает их чуть ли не конвейером в атаки,
– подчеркнул офицер.
Ситуация вокруг города Покровск: смотрите на карте
В Купянске и Покровске, как заметил Назаренко, тактика врага примерно похожа – это проведение "мясных" регулярных атак. Однако, по его словам, они немного отличаются от тех, что были под Бахмутом.
Тогда оккупант просто шли по посадкам, а сейчас двигаются малые группы до 2 – 5 человек от блиндажа к блиндажу. Летом оккупантам маскироваться помогали деревья, потому что были зеленые, а на полях – высокая трава. Сейчас, когда наступила осень – спрятаться и двигаться по открытой местности им сложнее.
Заметьте! Бригада НГУ "Рубеж" проводит сбор для приобретения окопных РЭБ, которые помогут защититься нашим военным на передовой от вражеских дронов. Цель – 800 тысяч гривен. По состоянию на 29 октября собрано более 530 тысяч. Задонатить можно по указанному ниже QR-коду или на карту по номеру: 4441 1111 2822 2308.
Ситуация возле Покровска: последние новости
Аналитики Deep State зафиксировали продвижение российских оккупантов в Покровске. А Путин 29 октября во время посещения военного госпиталя заявил, что в Покровске украинские солдаты якобы заблокированы российской армией.
В тот же день появилась информация о том, что на потолке при въезде в город висит российский флаг. В сети начали распространяться кадры с триколором в Покровске. Однако впоследствии он был уничтожен, провисел там ориентировочно час.
Враг пытается инфильтрироваться в Покровск малыми группами. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он отметил на том, что серая зона в городе достигает 50% и там продолжаются круговые бои.