Відповідну заяву зробив президент Зеленський, передає 24 Канал із посиланням на матеріал Axios.
Скільки російських солдат загинули на війні упродовж року?
Володимир Зеленський розповів, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими.
Такі дані глава держави отримав від українських генералів.
Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час,
– зауважив Володимир Зеленський.
При цьому російська влада приховує реальні масштаби своїх втрат і продовжує робити акцент на нібито великих втратах української армії.
До слова, днями генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що сотні тисяч росіян гинуть на війні "через оманливу агресію Путіна". За його словами, Росія втрачає ресурси, війська та ідеї.
Що відомо про втрати окупантів станом на 27 жовтня
Згідно з оновленою інформацією Генштабу протягом минулої доби Росія втратила ще близько 800 військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії становлять близько 1 мільйона 137 тисяч осіб, а також тисячі одиниць бойової техніки.
На фронті російські війська стикаються з серйозними логістичними проблемами. Так, вони не можуть забезпечити постачання води, їжі та боєприпасів своїм оточеним підрозділам через нестачу важких дронів.
Боєць, який служить на Добропільському напрямку, розповів, що в умовах ізоляції та складної погоди ворожі підрозділи часто втрачають боєздатність, тому деякі військові намагаються здатися або втекти.
Водночас військовий експерт Іван Тимочко наголосив, що ворожі втрати на Покровському напрямку залишаються значними, однак українська оборона утримується вже понад рік. Також він закликав не піддаватися російській пропаганді та не вірити у твердження про можливий прорив фронту з боку окупантів.