Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація поблизу Куп'янська поступово змінюється на користь України. Він зауважив, що попри складні умови, ворог уже не контролює події так, як планував.

Яка ситуація зараз у Куп'янську?

Оперативна обстановка у місті залишається складною, але розвіддані свідчать про позитивні зрушення. Українські підрозділи продовжують тримати оборону, стримуючи спроби противника закріпитися у північних районах Куп'янська. Зведення останніх днів дають підстави для обережного оптимізму.

Останні два дні саме щодо Куп'янського зведення розвідки вони помітно оптимістичніші, ніж були раніше. Не хочу нічого анонсувати, але певний оптимізм там є,

– повідомив речник.

Після атак противнику не вдалося закріпитися у північних районах Куп'янська. Українські сили завдали низку точних ударів по російських підрозділах, які намагалися прорвати оборону. Частину ворожих груп ліквідовано, решта змушена була відступити.

Росіяни намагалися ввести у північні райони міста до двохсот осіб, а зараз їх там залишається менше сотні. Було нанесено ряд непоганих уражень по тим, хто намагався просуватися в місті,

– зазначив Трегубов.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Бої в районі Куп'янська ускладнюються постійними атаками дронів з обох боків. Місто прострілюється, а логістичні шляхи залишаються під постійним контролем безпілотників. Це створює труднощі як для українських підрозділів, так і для російських сил, які не можуть стабільно постачати боєприпаси.

Зараз там дуже важко для обох сторін забезпечувати логістику, оскільки місто фактично у кількох щільних кільцях дронів. Вони пролітають просто над головами та уражають цілі далеко за містом,

– пояснив представник угруповання "Дніпро".

Російська сторона активізувала інформаційну кампанію, просуваючи версії про нібито "оточення" та закликаючи до припинення вогню для показу журналістам. Такі дії у командуванні розцінюють як інформаційні маневри, що не відповідають реальній обстановці.

Вони розповідають про те, давайте ми тут швидесенько припинимо вогонь, щоб ми все це журналістам показали. Але ось те, що вони просять припинити вогонь, ми трактуємо трішки інакше,

– наголосив Трегубов.

Командування не сприймало заяви про повне оточення серйозно і відокремлює інформаційні маневри від реальних фактів на полі бою. Уся увага зосереджена на перевірених розвідданих та тактичних діях, а рішення ухвалюються на основі оперативної інформації.

