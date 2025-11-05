Оккупанты умышленно атакуют позиции, где находятся операторы БПЛА, чтобы они были вынуждены вступать в ближний бой и не имели возможности запускать беспилотники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Не такая, как подают россияне: полковник запаса ВСУ оценил ситуацию в Покровске

Что говорят в ISW о ситуации в Покровске?

Аналитики говорят, что недавние российские успехи в Покровске стали кульминацией 21-месячной кампании по захвату города и пятимесячных целенаправленных усилий по воздушному перехвату, направленных на снижение обороноспособности Украины.

В значительной степени продвижение оккупантов стало возможным благодаря российским атакам на украинских операторов дронов. В одном из привлеченных в боях на Покровском направлении подразделений БПЛА отметили, что российское командование отправляет в Покровск по почти сотне огневых групп ежедневно. Каждая из них состоит из трех человек.

Назначение этих огневых групп заключается в перегрузке украинских позиций и лишении операторов дронов возможности и времени для запуска БПЛА. Украинские военные источники недавно сообщили, что российские группы инфильтрации намеренно целятся в украинские экипажи беспилотников, чтобы вступить с ними в ближний бой, препятствуя операциям украинских беспилотников.

Сочетание российской наземной тактики и внедрение мер воздушного перехвата создали среду, в которой украинским войскам очень трудно управлять беспилотниками.

В ISW объяснили, что под мерами воздушного перехвата подразумевают использование воздушных сил для поражения целей в тылу линии фронта с целью влияния на операции на поле боя в ближайшей перспективе. Цель этих действий заключается в лишении противника возможности использовать критически важные логистические линии и объекты, необходимые для поддержки боевых операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска существенно усложнили для украинских воинов использование дронов в Покровске путем использования целенаправленной тактики, что ухудшила организацию и эффективность украинских оборонительных операций и операций дронов для противодействия российским миссиям по инфильтрации. Это еще больше осложнило положение украинских защитников.

По словам Машовца, российское военное командование установило новый трехэтапный процесс инфильтрации: подготовка, просачивание в систему обороны ВСУ, ее дезорганизация и "хаотизация", закрепление и развитие успеха.

На этапе подготовки российское командование ставит перед захватчиками задачу по определению украинских тактических и тактико-оперативных наземных линий связи, поддерживающих передовые украинские позиции, позиций украинских операторов дронов и мест запуска дронов, а также других пригодных для эксплуатации районов.

Отмечается, что на начальные миссии по инфильтрации и дальнейшие внезапные атаки на украинские позиции российское командование отправляет силы спецназа. Далее же непосредственную инфильтрацию на этапе выполнения проводят стандартные штурмовые подразделения российской армии.

Ставку при этом оккупанты делают на численность привлеченных к наступательным действиям российских сил, а с потерями просто не считаются.

Стоит заметить, что непосредственные бои за Покровск начались 21 месяц назад. За почти год российские войска продвинулись на 39 километров от Авдеевки до Покровска. Стартовало российское наступление на Покровск в феврале 2024 года, после того, как оккупантам удалось захватить Авдеевку.



Россияне пытаются захватить Покровск / Карта ISW

С марта прошлого года россияне начали прямые фронтальные атаки на город, однако потерпели неудачу. После этого с осени 2024 года они изменили тактику и начали кампанию по обходу города. Зимой текущего года россияне провели короткую серию наступлений на Покровском направлении, однако общей тактики не меняли с конца 2024 года до лета 2025 года.

В июле оккупантам удалось взять под контроль с воздуха основные украинские линии наземной связи, благодаря чему они лишили Силы обороны возможности использовать Покровск как логистический центр.

Достичь этого россиянам помогли технические инновации: использование FPV-дронов с увеличенной дальностью, термобарических боеголовок и дронов-"ждунов". В итоге оккупанты смогли ограничить перемещение, эвакуацию и логистику украинских войск.

Россия также развернула эффективных операторов дронов Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" на Покровском направлении и в других приоритетных секторах Донецкой области, чтобы сосредоточиться на блокировании украинских наземных линий связи и ликвидации украинских операторов дронов.

Российские войска начали попытки проникновения в Покровск в конце июля 2025 года одновременно с упомянутыми целенаправленными усилиями на этом направлении. В августе они достигли ограниченного проникновения к северо-востоку от Покровска на тактическом направлении Доброполье, вероятно, воспользовавшись непрозрачной линией фронта, стремясь обеспечить безопасность восточного фланга Покровского направления.



Ситуация на Покровском направлении 4 ноября / Карта ISW

4 ноября Машовец заявил, что Россия создала Центр передовых беспилотных технологий "Рубикон" для преимущественного нацеливания и ударов по украинским экипажам дронов, и отметил, что российские войска предоставляют приоритет украинским экипажам дронов в ударах тактического, оперативного и стратегического уровня.

Впрочем, попытки использовать эту тактику на всей линии фронта аналогичного успеха оккупантам не принесли, поэтому не обязательно россияне будут использовать ее на других направлениях.

Тактика войск России в Покровске сработала не в последнюю очередь из-за того, что боевые действия ведутся в городской среде. Это обеспечило россиянам прикрытие и маскировку для групп инфильтрации и экипажей беспилотников, которых нет в других районах линии фронта. Кроме этого, Россия выделила значительное количество человеческих ресурсов и средств для захвата Покровска.

Российские силы ненадолго приостановили усилия в Покровске, чтобы сосредоточиться на тактическом проникновении в Доброполье в августе 2025 года. Однако не смогли использовать это проникновение, вероятно, частично из-за угрозы ударов украинских беспилотников по россиянам, которые пытались продвигаться по открытой местности.

К сентябрю 2025 года российские силы вернулись к приоритетному направлению Покровска, а украинские войска успешно очищали Добропольский выступ, поскольку оккупанты продолжают усилия в направлении Покровска по состоянию на ноябрь 2025 года.

Российские войска также пытались проникнуть сквозь слабые места в украинской обороне и продвинуться в направлении Купянска, но им не удалось дестабилизировать украинскую оборону настолько, как в Покровске.

Разница между российскими усилиями по захвату Купянска и Покровска, вероятно, частично связана с открытой местностью вокруг Купянска и неспособностью России выделить такое же количество человеческих сил и ресурсов для наступательных усилий на Купянском направлении.

Российские войска также не придали приоритета усилиям по воздушному перехвату на Купянском направлении в такой же степени, как в Покровске. России пришлось бы взять на себя обязательства по потенциально многолетним, ресурсоемким наземным операциям и внедрению воздушного перехвата, чтобы воспроизвести условия Покровска в других районах театра военных действий.

Сейчас россияне продолжают продвижение через Покровск. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 и 4 ноября, свидетельствуют о том, что они недавно продвинулись в северо-западной, северной и северо-восточной частях города.

Российские пропагандисты традиционно утверждали, что оккупанты продвинулись в Покровске, а также на северо-запад и запад от города дальше, чем это можно подтвердить геолокационными кадрами. В то же время российские "военкоры" признали, что российские войска еще не захватили весь Покровск и что бои в городе продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем 3 ноября заявил, что в Покровске находится около 260 – 300 российских солдат и 30 процентов всех боев в театре боевых действий происходит вблизи Покровска.

В ГУР после появления в сети видео с высадкой десанта с вертолета в районе Покровска заявили, что операции разведки продолжаются. Сейчас удалось открыть наземный коридор для переброски подкреплений в Покровск, продолжаются операции по улучшению логистики на передовой и предотвращения расширения российскими войсками своего огневого контроля над украинскими наземными линиями связи.

Также с помощью БПЛА украинские силы нанесли удар по штабу российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированной Авдеевке и уничтожили офицеров и операторов беспилотников этого формирования.

В то же время российские источники, включая минобороны России, сообщили об украинских контратаках вблизи Покровска, Гришино, Затышка и Сухецкого (на северо-запад, запад и север от райцентра соответственно).

Украинские силы также продолжают контратаки на восточном фланге российских сил под Покровском в тактическом районе Доброполье, чтобы снять давление на Покровск. Между тем высокопоставленные украинские офицеры 4 ноября сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что украинские военные зачищают Шахово.

Ситуация в Покровске: коротко о главном