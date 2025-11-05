Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що на Покровському напрямку вже багато місяців тривають напружені бої. І українські підрозділи працюють на надлюдських можливостях.

Чого очікувати далі?

Як наголосив британський військовий, була інформація, що Росія сконцентрувала близько 170 тисяч військ на Покровському напрямку. Однак Україні вдається стримувати наступ ворога.

Росія втратила тут колосальну кількість військових. І є багато питань щодо того, чи здатні взагалі окупанти будуть ще раз зібрати такий наступальний потенціал.

Той факт, що вони доклали стільки зусиль з військової точки зору свідчить, що вони досягли граничного моменту. Тобто військові сили вичерпали себе. Їм буде важко щось зробити далі,

– сказав британський полковник.

Важливо, аби міжнародні партнери звернули увагу на ситуацію в Покровську. Необхідно посилити військову допомогу Україні.

Ситуація в Покровську: коротко