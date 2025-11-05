Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что на Покровском направлении уже много месяцев продолжаются напряженные бои. И украинские подразделения работают на сверхчеловеческих возможностях.

Чего ожидать дальше?

Как отметил британский военный, была информация, что Россия сконцентрировала около 170 тысяч войск на Покровском направлении. Однако Украине удается сдерживать наступление врага.

Россия потеряла тут колоссальное количество военных. И есть много вопросов относительно того, способны ли вообще оккупанты будут еще раз собрать такой наступательный потенциал.

Тот факт, что они приложили столько усилий с военной точки зрения свидетельствует, что они достигли предельного момента. То есть военные силы исчерпали себя. Им будет трудно что-то сделать дальше,

– сказал британский полковник.

Обратите внимание! В начале ноября бойцы спецподразделения ГУР высадились в Покровске и приступили к боевой работе. Они обнародовали видео смелой операции.

Важно, чтобы международные партнеры обратили внимание на ситуацию в Покровске. Необходимо усилить военную помощь Украине.

Ситуация в Покровске: кратко