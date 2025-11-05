Що робить населений пункт стратегічним?

Стратегічним той чи інший населений пункт робить не розташування чи лінії комунікацій, які пролягають поряд. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

Стратегічним контроль над населеним пунктом стає, коли після його захоплення відкривається свобода для масштабних дій в тилу іншої сторони, щоб підірвати всю систему оборони. А для цього треба:

свобода і можливість швидкого руху вперед. Це важко забезпечити в умовах наявності в обидвох сторін засобів розвідки й ураження в режимі реального часу. Крім того, Росія опирається у своїй тактиці зараз не на механізовані сили, а на розпорошену піхоту на своїх двох ногах;

наявність ешелону розвитку прориву. Перевага Росії відносна, а не тотальна у плані живої сили й точно в ворога немає свіжого угруповання на 100 – 200 тисяч яке могло б діяти далі.

Усе вище сказане не означає, що те, що відбувається зараз в агломерації Покровськ – Мирноград не є кризовою ситуацією, яка показує низку системних проблем в Силах оборони України. Так само не означає того, що втрата агломерації не матиме наслідків для нашої системи оборони.

Але вільне використання прикметника "стратегічний" стає несвідомим підіграванням зусиль Росії, яка свої локальні успіхи на полі бою намагатиметься перетворити медійно у стратегічний успіх, підживлюючи розповіді про безперспективність допомоги Україні й безальтернативність власного успіху.

Вільне використання слова "стратегічний" також ускладнює дилеми для вищого військового і політичного керівництва країни. Бо за стратегічний населений пункт бються до кінця. Хоча наша стратегія вже давно про те, щоб розмінювати території на максимальні російські втрати, при цьому намагаючись зберегти власні сили, щоб повторювати подібне на нових позиціях поки вийде.

