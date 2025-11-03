Яка дилема постала перед росіянами?

По-перше, важливим є сам факт успішної атаки на один з каналів експорту російської нафти. У цій ситуації мовиться про гніздування компанії "Роснефть", що додає гармонії. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у "Роснефті" можуть раптово опинитися поза законом. Україна це робитиме самостійно. Збитки гарантовані, а ось страхові виплати – точно ні. Варто добре подумати. Особливо – після 21 листопада.

По-друге, у Туапсі до цілей у порту дотяглися п'ять дронів, це пристойно. Вектор можна намалювати. Дрони фіксувалися в Анапі, Геленджику та Лазаревському. Днями дрони СБУ навідалися у тимчасово окупований Крим, де атакували два паливні об'єкти, а також – ЗРГК "Панцир С-2" та радіолокаційні станції.

По РЛЗ та засобах ППО на півдні відпрацьовують інші структури Сил оборони України. Через це візити дронів нагадують якийсь ритуал з елементами гарного тону: прорвався у кимось відкриті дверцята – відкрий для наступного.

Це неминуче має наводити російське командування на думки. Адже воно точно знає масштаби пошкоджень та динаміку. Прориви явно почастішали, стали чутливішими.

Тобто росіяни не встигають затикати дірки. Після кожної успішної атаки засобів ППО у них виникає дилема: терміново закривати пробої або не смикатися, бо українські війська спостерігають і можуть вдарити туди, де послабили захист переміщенням.

По-третє, відео з Туапсе (та й з інших локацій) вичерпно промовисте: російська ППО набагато небезпечніша для росіян, ніж українська армія. Наші точково б'ють по військових об'єктах та пов'язаній інфраструктурі, а російська ППО гатить на всі боки над містом, не переймаючись житловими будинками.