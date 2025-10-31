У Росії визнали, що пропускають третину дронів

Новина про збиті до 8 ранку БпЛА була опублікована російським міністерством о 07:12, тобто майже на годину раніше закінчення звітного періоду. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

До теми Від Москви аж до Сибіру: як сили опору позбавляють росіян електрики та зв'язку

Це означає, що або міноборони Росії очікувало планового збиття деякої кількості БпЛА, або, як завжди, написали від балди. Просто хтось вирішив піти з чергування раніше і не захотів морочитися такими деталями.

Вже відомо та підтверджено на відео, що БпЛА "були збиті" кількома об'єктами енергетики в Орловській, Володимирській та Ярославській областях.

Найдивовижніше – за даними ворожого міноборони, у Володимирській області не перехопили жодного БпЛА. Їх там, мовляв, не було. Однак губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв створив оперативний штаб для реагування на наслідки атаки БпЛА, яких не було.

Чому створили штаб? Згідно з офіційною версією, бо нічого не сталося! Постраждалих немає, "противник мети не досяг". Так, район, в якому нічого не сталося, оточений. А об'єкт, який не постраждав (ПС "Володимирська"), горить згідно з раніше затвердженим планом горіння електропідстанцій. Так що все гаразд.

Щоб картина стала повністю гармонійною, в ефір випустили найвідомішого комічного персонажа сучасності – генерала Конашенкова. Він озвучив масштабний висновок: якщо Україна не рекомендує іноземним журналістам їхати на фронт з російської сторони, то російська армія таки оточила міста! Правильний знак!

Те, що Україна й раніше не рекомендувала в'їжджати на окуповані території з російськими військами, для Конашенкова нічого не означає.

Якщо для інтересу спертися на липові цифри російського оборонного відомства, то виходить така картина. За офіційною версією, російське ППО перехоплювало БпЛА у 14 регіонах. У ближніх регіонах Росії (Брянська, Орловська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області) перехопили 2/3 БпЛА, а третина полетіла далі. Плюс, як перехопили в Орлі – всі бачать.

Досвід показує, що прорив через першу загороджувальну лінію росіян з високою ймовірністю означає ураження цілі у глибині Росії (крім Москви та Санкт-Петербурга). Росіяни побічно визнають, що з усіма їхніми ресурсами пропускають третину ударів (щось вони перехоплюють і в далеких регіонах, але частину атак просто приховують, оцінка приблизна).

Це означає, що легке розширення можливостей Сил оборони України західними далекобійними засобами матиме приголомшливий тонізуючий ефект.