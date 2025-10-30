Як сили опору не дають росіянам спокою?

Випадки виведення з ладу цих об'єктів на території Росії траплялися й раніше, однак останнім часом вони значно почастішали. Географія раптових пожеж на ключових вузлах російської логістики простягається від столиці країни-агресорки до Сибіру, за кілька тисяч кілометрів від кордону з Україною. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

За інформацією української розвідки, руйнування ворожої інфраструктури – справа рук місцевого руху опору, який таким чином робить свій внесок у боротьбу з ворогом. Зокрема, в інфопросторі шириться відео, на якому представники руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин.

Також у соцмережах можна побачити наслідки диверсії агентів партизанського руху "Атеш", створеного українцями та кримськими татарами 19 жовтня на ключовому вузлі зв'язку у Брянській області.

Через це система управління окупантів була паралізована. Агентам вдалося вивести з ладу вежу, яка забезпечувала координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів.

Такі зухвалі операції не тільки позбавляють агресора електрики та зв'язку й ускладнюють йому логістику, що прямо чи опосередковано позначається на ситуації у війні. Подібні дії також демонструють, що в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях є потужні сили опору, і, що не менш важливо, засвідчують вразливість важливих об'єктів інфраструктури країни-агресорки.

З огляду на це можна не сумніватися, що раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна і далі ширитимуться територією Росії. Й разом з далекобійними ударами Сил оборони України, спрямованими на нафтопереробну галузь, підприємства ВПК, військові та інші важливі для продовження війни об'єкти ворога, продовжуватимуть виснажувати агресора на його ж землі.