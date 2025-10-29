Як Росія хоче використати Угорщину в діалозі зі США?

У російських релізах для опису зустрічі застосоване метафоричне формулювання щодо "звірки годинників" між сторонами. З високою ймовірністю обидва міністри ще й шукали можливості для переведення "годинникової стрілки" на годинну назад – коли Дональд Трамп мав на меті провести саміт за участі Росії у Будапешті. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

У Кремлі відчувають, що поступово втрачають лояльність американського президента і зацікавлені "відіграти все назад".

Спочатку Сергій Лавров не зумів домовитись з Марко Рубіо, оскільки російський підхід "зустріч заради зустрічі" більше не прийнятний у Білому домі. Такий оптимістичний імпульс телефонної розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом почав згасати. Ба більше, у США оголосили про новий пакет санкцій проти найбільших постачальників нафти – "Роснєфть" і "Лукойл". Перший провал російської політики щодо США.

Для виправлення ситуації у Вашингтон відрядити "альтернативний центр російської дипломатії" – Кирила Дмитрієва. Той мав на меті відновити комунікацію в обхід Рубіо, який перешкодив російським маніпуляції і не рекомендував Трампу безцільно їхати в Угорщину.

Проте очікуваних результатів Дмитрієв не досягнув – були лише доволі формалізовані зустрічі та коментарі для преси з сумнівними меседжами.

Не вдалось уникнути й другого провалу. Можливо, Лавров і задоволений, що його конкурент не справився, а ініціатива повернулась в міністерство, але в Кремлі явно очікують більшого. Саме тому зустрічі з Петером Сіярто – це спроба вдатись до посередницьких послуг Угорщини з повернення лояльності Трампа.

Якщо Віктор Орбан керується довірою з боку президента США, чому б йому не спробувати зайнятися адвокацією російських інтересів? До того ж проведення саміту в Будапешті відповідає й пріоритетам угорського керівництва, особливо на фоні майбутніх парламентських виборів.

Таким чином, Орбан і Путін обидва зацікавлені в поверненні Трампа до ідеї "будапештської зустрічі". З великою ймовірністю, ключовою частиною "звірки годинників" міністрів закордонних справ виступила саме координація подальших дій.

Збереження російської нафти і газу

Попри наявність реальних можливостей для забезпечення альтернативних джерел постачання газу та навіть реальні варіанти для заміщення російської нафти з використанням хорватського маршруту, у Будапешті прагнуть зберегти доступну і дешеву російську сировину.

Хоча російська енергетична політика – не у прямій відповідальності МЗС, на політичному рівні сторони займались узгодженням "дорожньої карти" дій, оскільки Сіярто системно опікується вказаним питанням в межах власної компетенції.

Угорщина шукатиме можливостей для як для виведення Росії з-під американських санкцій, так і для саботування програм Єврокомісії щодо відмови від російських енергоносіїв. Саме тому енергетичний трек й надалі залишатиметься точкою для російсько-угорського порозуміння і спільної політики.

Проведення російсько-американського саміту стало б для Орбана ще одним опосередкованим аргументом-виправданням, чому він будучи медіатором у таких важливих дипломатичних справах може продовжувати торгівлю з Росією.

Гібридна Вишеградська група + Росія?

Напередодні, в американській пресі вийшла доволі сумна публікація про наміри Угорщини створити ситуативну групу, яка виступатиме проти військової, політичної і економічної підтримки України на майданчику Вишеградської групи. Для Орбана це б стало успішним регіональним проєктом. Він вбачає можливість для досягнення домовленостей з керівництвом Словаччини та Чехії, за результатами парламентських виборів.

Опосередковано, таку ідею підтвердив своїм виступом у Мінську і Сіярто.

Для Росії ця ініціатива представлятиме особливий інтерес, оскільки поява центру впливу всередині ЄС, який виступатиме проти України і за збереження енергетичних зв'язків з Росією – ледь не остання можливість поборотись за збереження хоч якоїсь присутності на європейському енергоринку. Також це спроба дестабілізувати єдність всередині ЄС.

Тому не дивно, якщо російська дипломатія активно шукатиме можливості взаємодії з такою ініціативною групою на чолі Орбана, а Лавров радо говорив про це під час закритого контакту з Сіярто.

Залучення Росії перетворить усі подібні ініціативи у Східній Європі на "троянського коня". З таким підходом скоро й Угорщина виступатиме за підтримку російських закликів до створення нової архітектури безпеки у Європі на основі пропозиції, які лунали з Кремля напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Щоправда, ще далеко не факт, що угорський прем'єр зуміє адаптувати під себе Вишеградську групу у повноцінному форматі, як своєрідну альтернативу Веймарському трикутнику чи іншим регіональним проєктам всередині ЄС.

Як мінімум, скептично таку ідею розглядатимуть у Польщі. Для Дональда Туска Орбан став повноцінним опонентом, який дозволяв собі втручатись у внутрішню польську політику і діяти на рівні ЄС радикально всупереч позиції Варшави.

Що стосується президента Польщі, то хоча теоретично його діалог з Орбаном може розвиватись конструктивно, але навряд можна очікувати, що Кароль Навроцький підтримає будь-які ініціативи, що відповідатимуть енергетичним, безпековим чи політичним інтересам Росії.

Враховуючи усі "за" і "проти", Сіярто і Лавров мали достатньо тем для перемовин, але подальша реалізація їхніх спільних планів не видається такою очевидною.