А також закликав домовлятися "в ім'я миру". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BELTA.

Дивіться також Не сподобались погрози посадити літак з Путіним: глава МЗС Угорщини посперечався з Сікорським

Що сказав Сіярто під час конференції у Білорусі?

Під час конференції глава угорського МЗС заявив, що ситуація з глобальною безпекою має послужити поштовхом до активного діалогу. Він додав, що варто "сподіватися та домовлятися в ім'я миру".

Окрім цього, Петер Сіярто подякував за запрошення, заявивши, що це для нього "велика честь". Він зазначив, що такі його дії розкритикують. Однак пояснив, що ситуація настільки погана, що він нібито повинен бути на конференції.

Сіярто виголосив промову російською на конференції у Білорусі: відео з телеграм-каналу

Як в Угорщині ставляться до війни в Україні: коротко про головне