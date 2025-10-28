А также призвал договариваться "во имя мира". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BELTA.

Что сказал Сийярто во время конференции в Беларуси?

Во время конференции глава венгерского МИД заявил, что ситуация с глобальной безопасностью должна послужить толчком к активному диалогу. Он добавил, что стоит "надеяться и договариваться во имя мира".

Кроме этого, Петер Сийярто поблагодарил за приглашение, заявив, что это для него "большая честь". Он отметил, что такие его действия раскритикуют. Однако объяснил, что ситуация настолько плохая, что он якобы должен быть на конференции.

Сийярто произнес речь на русском на конференции в Беларуси: видео с телеграмм-канала

