Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что такая риторика венгерской власти не является частью предвыборной кампании. По его мнению, говорится именно о геополитике.
Почему Орбан хочет сформировать антиукраинский блок?
Ярослав Божко объяснил, почему в антиукраинский блок могут войти Чехия и Словакия.
В Словакии довольно лояльное правительство, а в Чехии ультраправые приобщаются к коалиции. У Венгрии есть очень серьезная возможность создать еще один Вышеградский блок, но такой, который будет более евроскептическим,
– сказал он.
Таким образом Орбан сможет координировать риторику с чешской и словацкой властями.
Справка. Вышеградская группа – это коалиция государств, говорится о Польше, Чехии, Венгрии и Словакии, которая образовалась в 1991 году. Ее главной целью стала интеграция в ЕС и НАТО, а также укрепление сотрудничества в регионе. Впоследствии страны группы подписали соглашение о свободной торговле и продолжили развивать общую внешнюю политику.
Политический консультант считает, если в антиукраинский блок будут входить Чехия и Словакия, то такое объединение будет слабым, ведь это не те страны, которые могут существенно изменить положение в Европейском Союзе.
Он добавил, что в ЕС решают те страны, у которых есть деньги, а экономика Венгрии, однозначно, является не самой мощной там.
Какова политика Орбана в мире?
Орбан и дальше поддерживает Владимира Путина, отмечая, что россияне не угрожают Европе и НАТО. Он объяснил это тем, что Европейский Союз сильнее России, поэтому Кремль якобы не может начать войну.
Орбан против плана обороны Евросоюза. Он даже начал сбор подписей среди венгров, чтобы запретить это. Орбан считает, что в рамках этого плана Европе также нужно прекратить поддерживать Украину.
Венгерский премьер отметил, что, по его мнению, санкции США против России являются ошибкой. Он также планирует обсудить это с Дональдом Трампом, ведь в ближайшее время хочет посетить Вашингтон.