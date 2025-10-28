Політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що така риторика угорської влади не є частиною передвиборчої кампанії. На його думку, мовиться саме про геополітику.

Дивіться також У ЄС заблокували 140 мільярдів євро для України: чому це велика проблема та чи існує план "Б"

Чому Орбан хоче сформувати антиукраїнський блок?

Ярослав Божко пояснив, чому в антиукраїнський блок можуть увійти Чехія та Словаччина.

У Словаччині доволі лояльний уряд, а в Чехії ультраправі долучаються до коаліції. В Угорщини є дуже серйозна можливість створити ще один Вишеградський блок, але такий, який буде більш євроскептичним,

– сказав він.

Таким чином Орбан зможе координувати риторику із чеською та словацькою владами.

Довідка. Вишеградська група – це коаліція держав, мовиться про Польщу, Чехію, Угорщину та Словаччину, яка утворилася 1991 року. Її головною метою стала інтеграція до ЄС і НАТО, а також зміцнення співпраці в регіоні. Згодом країни групи підписали угоду про вільну торгівлю та продовжили розвивати спільну зовнішню політику.

Політичний консультант вважає, якщо до антиукраїнського блоку входитимуть Чехія та Словаччина, то таке об'єднання буде слабким, адже це не ті країни, які можуть суттєво змінити становище в Європейському Союзі.

Він додав, що у ЄС вирішують ті країни, у яких є гроші, а економіка Угорщини, однозначно, є не найпотужнішою там.

Якою є політика Орбана у світі?