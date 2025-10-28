Такую информацию рассказал главный политический советник пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что планирует создать Венгрия?

Советник Орбана сообщил, что премьер хочет наладить сотрудничество со своим словацким коллегой Робертом Фицо, а также с Андреем Бабишем, его правая популистская партия недавно победила на выборах в Чехии.

Целью такого сотрудничества советник назвал намерение согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС и проводить совместные консультации до саммитов, что может значительно усложнить усилия ЕС по какой-либо поддержке Украины.

Думаю, это (создание антиукраинского блока – 24 Канал) произойдет – и станет все заметнее. Это хорошо работало во время миграционного кризиса – так мы смогли сопротивляться,

– говорит политический директор Орбана Балаш Орбан.

Он напомнил о сотрудничестве стран "Вышеградской четверки", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша в 2015 году, когда у власти в Варшаве находилась евроскептическая партия "Право и справедливость".

Как это связано с новым возможным объединением?

Польский премьер Матеуш Моравецкий тогда играл ключевую роль, а группа сосредотачивалась на защите традиционных ценностей, усилении внешних границ ЕС и противодействии обязательному распределению мигрантов.

Впрочем, как отмечается, после начала полномасштабной войны России против Украины такой союз распался. Польша заняла решительную антироссийскую позицию. В то же время Венгрия, как известно, пошла в противоположном направлении.

Отмечается, что в связи с тем, что теперь действующее правительство Польши во главе с Дональдом Туском выступает за поддержку Украины, новая "Вышеградская тройка" должна будет состоять только из Венгрии, Чехии и Словакии.

Роберт Фицо и Андрей Бабиш, как и Орбан, выступают против введения санкций против России, зато призывают к диалогу. Но известно, что Бабиша уже критикуют за скептицизм относительно дальнейшей помощи Киеву.

Ранее министр иностранных дел Чехии заявлял, что он станет "марионеткой" Виктора Орбана в Европейском совете. Несмотря на это, пока Фицо не выстраивает общей политики с Венгрией, а Бабиш еще не сформировал правительство после выборов.

