Что известно о предстоящей встрече Трампа и Орбана?

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также "Это глубокий удар": Венгрия будет судиться с Брюсселем из-за российского газа

На прошлой неделе Трамп впервые в своей второй каденции ввел санкции против России. Она нацелены на компании "Лукойл" и "Роснефть" "Роснефть". Президент США пытается таким образом оказать давление на Москву, чтобы та согласилась на прекращение огня в Украине.

Шаг Трампа вызвал вопросы для Венгрии и Словакии – крупнейших покупателей российской нефти в Европейском Союзе, которые ранее получили исключения из-под действия европейских ограничений,

– отмечает Reuters.

Орбан уже анонсировал свой визит в Вашингтон еще в середине октября. Он заявил, что переговорная повестка дня почти согласована.

Относительно нашего энергоснабжения... во второй половине следующей недели в Вашингтоне премьер будет иметь возможность лично обсудить этот вопрос с президентом США,

– сказал Сийярто во время брифинга.

По его словам, новые американские санкции пока не создают никаких проблем и не приводят к сокращению поставок российской нефти в Венгрию. В то же время в пятницу Орбан заявил, что Венгрия работает над поиском способов обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Деталей политик не привел. Но также не указал, что намерен открыто нарушать ограничения. Орбан сообщил, что уже обсуждал вопрос санкций с венгерской нефтяной компанией MOL.

Заметьте! Ранее в этом месяце Виктор Орбан заявил, что во время встречи с Трампом планирует также обсудить экономические вопросы.

Что следует знать о санкциях США?

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против российской нефтяной сферы, в частности против "Роснефти" и "Лукойла". Об этом сообщили в ведомстве.

Министерство финансов будет продолжать использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса,

– отметили в США.

Санкционные списки охватывают также российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Это в частности 31 компания.

Важно! Если будет необходимо, то США продолжат свои ограничения.

Что еще готовят в Соединенных Штатах?