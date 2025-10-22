"Это глубокий удар": Венгрия будет судиться с Брюсселем из-за российского газа

Что говорят в Венгрии о решении Совета ЕС?

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на агентство MTI.

Смотрите также Венгрия бросает вызов ЕС: Сийярто назвал импорт российской нефти в 2026 году

Сийярто назвал решение Совета ЕС "глубоким ударом", которое фактически ликвидирует безопасность энергоснабжения Венгрии.

Петер Сийярто Глава МИД Венгрии Они воспринимают энергоснабжение как политический и идеологический вопрос, и они сделали большое дело из физико-географических реалий.

Он отметил, что решение о запрете на импорт в ЕС ископаемого топлива из России якобы было проголосовано "обманным путем". Мол, Брюссель замаскировал его под торговую политику и таким образом принял с помощью квалифицированного большинства, хотя на самом деле это санкции, которые должны приниматься единогласно.

Поэтому мы, конечно, пойдем в Европейский суд, но нет никаких сомнений, что чем больше мы будем использовать ядерную энергию, тем меньше мы будем зависеть от импорта, например, природного газа,

– отметил Сийярто.

Глава МИД добавил, что в ближайшее время правительство Венгрии собирается принять меры, чтобы предотвратить негативные последствия от решения Совета ЕС,

Какое решение принял Совет ЕС?

20 октября Совет ЕС поддержал полный отказ от импорта российских энергоносителей. Только две страны выступили против – Венгрия и Словакия. Однако они не смогли помешать принятию решения, поскольку его приняли подавляющим большинством голосов.