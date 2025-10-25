Об этом сообщили американцы чиновники для Reuters, передает 24 Канал.
Что известно о новых санкциях против России?
Администрация президента США подготовила новые санкции против России и выразила поддержку использования ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.
По данным издания, США рассматривают ограничения для банковского сектора и инфраструктуры, поставляющей нефть на рынок.
Один из американских чиновников отметил, что ожидает от европейских союзников дальнейших шагов против России, включая дополнительные санкции или пошлины.
Украинские чиновники предложили Вашингтону новые меры, в частности отключение всех российских банков от долларовой системы. Однако пока не известно, насколько серьезно рассматривают эти предложения.
Сенат США также возобновляет попытки принять давно заблокированный двухпартийный законопроект о санкциях, который Трамп готов поддержать. Однако в ближайшее время его введение маловероятно, говорят чиновники.
В комментарии изданию лицо знакомое с внутренней динамикой администрации Трампа сообщила, что американский лидер готов поддержать этот пакет, но отмечается, что реализация в октябре 2025 года маловероятна.
Недавние санкции против России: коротко о главном
ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России. Также 23 октября США также ввели ограничения против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Впервые санкции охватывают криптоплатформы и транзакции в криптовалюте.
Например, индийская компания Reliance Industries уже отказывается от закупки российской нефти из-за новых санкций.
Политолог-американист Александра Филипенко объяснила в интервью 24 Каналу, что если бы Путин пошел на компромиссы, а госсекретарь США Рубио увидел реальное желание России к миру, встреча Трампа и Путина в Венгрии могла бы состояться. В таком случае, вероятно, не было бы этих санкций.