Об этом сообщили американцы чиновники для Reuters, передает 24 Канал.

Что известно о новых санкциях против России?

Администрация президента США подготовила новые санкции против России и выразила поддержку использования ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.

По данным издания, США рассматривают ограничения для банковского сектора и инфраструктуры, поставляющей нефть на рынок.

Один из американских чиновников отметил, что ожидает от европейских союзников дальнейших шагов против России, включая дополнительные санкции или пошлины.

Украинские чиновники предложили Вашингтону новые меры, в частности отключение всех российских банков от долларовой системы. Однако пока не известно, насколько серьезно рассматривают эти предложения.

Сенат США также возобновляет попытки принять давно заблокированный двухпартийный законопроект о санкциях, который Трамп готов поддержать. Однако в ближайшее время его введение маловероятно, говорят чиновники.

В комментарии изданию лицо знакомое с внутренней динамикой администрации Трампа сообщила, что американский лидер готов поддержать этот пакет, но отмечается, что реализация в октябре 2025 года маловероятна.

Недавние санкции против России: коротко о главном