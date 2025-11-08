Об уровне потерь оккупантов на Покровском направлении рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какова цена битвы за Покровск?

Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.

В то же время противник имеет преимущество в количестве личного состава, оно составляет 1 к 3,5 или 1 к 4.

Это означает, что количество потерь противника нельзя покрыть его доминированием в численности личного состава.

По словам "Перуна", этого удается достичь прежде всего благодаря технологическому преимуществу украинских сил. Оно не слишком существенное, однако есть.

Кроме того, такое соотношение потерь связано с тем, что наши защитники находятся в обороне, а противник ведет активные штурмовые действия.

Что происходит в Покровске?