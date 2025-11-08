Об уровне потерь оккупантов на Покровском направлении рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Какова цена битвы за Покровск?
Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.
В то же время противник имеет преимущество в количестве личного состава, оно составляет 1 к 3,5 или 1 к 4.
Это означает, что количество потерь противника нельзя покрыть его доминированием в численности личного состава.
По словам "Перуна", этого удается достичь прежде всего благодаря технологическому преимуществу украинских сил. Оно не слишком существенное, однако есть.
Кроме того, такое соотношение потерь связано с тем, что наши защитники находятся в обороне, а противник ведет активные штурмовые действия.
Что происходит в Покровске?
- В Покровске идут ожесточенные бои. Враг продвигается, а Силы обороны пытаются зачистить город от противника. Особое внимание уделяется ликвидации российских экипажей БпЛА.
- Здания в городе могут переходить из рук в руки несколько раз в день, поэтому говорить, что Покровск "красный на 60% или 80%", нет смысла.
- Американские эксперты Джон Свит и Марк Тот отмечают, что ситуация сложная, но украинские войска имеют шанс удержать город. Россияне пытаются выполнить приказ Путина и захватить Покровск, однако им не удается продвинуться – они только заходят малыми группами и закрепляются в окопах. Оккупанты также пытаются перерезать украинскую логистику, но без успеха. Силы обороны не дают врагу окружить город и активно бьют по его технике беспилотниками.