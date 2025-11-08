Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Как россияне пытаются обойти ВСУ?
По словам Волошина, сейчас дно Каховского водохранилища фактически превратилось в большой луг, поросший густой растительностью. Этим пытаются воспользоваться российские войска.
Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их и уничтожаем,
– сообщил представитель Сил обороны Юга.
Волошин добавил, что бойцы ГУР МО Украины провели зачистку возле островов Большие Кучугуры, где противник пытался продвинуться мимо украинских позиций. В то же время он заверил, что эту зону ВСУ держат под особым контролем.
К тому же, как сообщил спикер, населенные пункты Успеновка и Новониколаевка в Запорожье сейчас находятся в так называемой серой зоне.
Какие последствия вызвал подрыв Каховской ГЭС?
Дамбу Каховской ГЭС российские войска уничтожили 6 июня 2023 года. Это повлекло масштабные разрушения и затопление на территории Херсонской области.
Научные оценки свидетельствуют, что левобережная часть региона постепенно высыхает, а правобережье теряет урожайность, что ведет к серьезным экономическим убыткам.
Несмотря на это, аграрии вынуждены работать в условиях минной опасности и атак российских беспилотников.