Про рівень втрат окупантів на Покровському напрямку розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Яка ціна битви за Покровськ?

Співвідношення втрат росіян та українців становить щонайменше 1 до 10. Коли ворог нарощує інтенсивність боїв, то цей показник зростає до рівня 1 до 30.

Водночас противник має перевагу у кількості особового складу, вона становить 1 до 3,5 чи 1 до 4.

Це означає, що кількість втрат противника не можна покрити його домінуванням в чисельності особового складу.

За словами "Перуна", цього вдається досягти передусім завдяки технологічній перевазі українських сил. Вона не надто суттєва, однак є.

Крім того, таке співвідношення втрат пов'язане з тим, що наші захисники перебувають в обороні, а противник веде активні штурмові дії.

Що відбувається у Покровську?