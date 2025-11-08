Про рівень втрат окупантів на Покровському напрямку розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Яка ціна битви за Покровськ?
Співвідношення втрат росіян та українців становить щонайменше 1 до 10. Коли ворог нарощує інтенсивність боїв, то цей показник зростає до рівня 1 до 30.
Водночас противник має перевагу у кількості особового складу, вона становить 1 до 3,5 чи 1 до 4.
Це означає, що кількість втрат противника не можна покрити його домінуванням в чисельності особового складу.
За словами "Перуна", цього вдається досягти передусім завдяки технологічній перевазі українських сил. Вона не надто суттєва, однак є.
Крім того, таке співвідношення втрат пов'язане з тим, що наші захисники перебувають в обороні, а противник веде активні штурмові дії.
Що відбувається у Покровську?
- У Покровську точаться запеклі бої. Ворог просувається, а Сили оборони намагаються зачистити місто від противника. Особлива увага приділяється ліквідації російських екіпажів БпЛА.
- Будівлі у місті можуть переходити з рук в руки кілька разів на день, тому говорити, що Покровськ "червоний на 60% чи 80%", немає сенсу.
- Американські експерти Джон Світ і Марк Тот зазначають, що ситуація складна, але українські війська мають шанс утримати місто. Росіяни намагаються виконати наказ Путіна й захопити Покровськ, проте їм не вдається просунутись – вони лише заходять малими групами та закріплюються в окопах. Окупанти також намагаються перерізати українську логістику, але без успіху. Сили оборони не дають ворогу оточити місто й активно б'ють по його техніці безпілотниками.