Станом на вечір на Покровському напрямку відбулося кілька десятків атак противника. Про це йдеться у звіті Угруповання військ "Схід", передає 24 Канал.

Що коїться у районі Покровська?

Окупанти безуспішно пробують проникнути на північні околиці міста. Тим часом українські штурмові групи зачищають від росііян будинок за будинком. Особливу увагу захисники приділяють викриттю та ліквідації ворожих екіпажів БпЛА.

Противник також намагається атакувати в районі сусіднього Мирнограда. Сили оборони мужньо тримають оборону, не дозволяючи ворогу закріпитися на околицях.

В Угрупованні військ "Схід" визнали, що логістика українських підрозділів ускладнена, однак забезпечується у необхідному обсязі.

Зверніть увагу! Військовий Дмитро "Перун" Філатов розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що у разі втрати Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення Сил оборони. Наразі ситуація у місті, хоча й напружена, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську.

Яка обстановка на Покровському напрямку?