Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Яка ситуація біля Покровська?

ISW указує, що окупанти продовжують просування в напрямку міста. Ба більше, розширюють логістику на південь від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-східній і східній околицях Покровська, а також на півдні Мирнограда (на схід від Покровська) і на півночі Мирнограда. Додаткові геопозиціоновані кадри, опубліковані 7 листопада, свідчать про те, що російські війська також просунулися на південь від Красного Лимана (на північний схід від Покровська і безпосередньо на північ від Мирного),

– ідеться в матеріалі.

Росіяни вперто називають Покровськ Червоноармійськом. І твердять, нібито вийшли на північно-західні, північні та північно-східні околиці. Також мовиться, що вони захопили Ріг – село Покровської міської громади Покровського району Донецької області. Щодо Родинського розуміння немає – "воєнкори" так і не визначилися, чи захопили його, чи ні.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська намагаються в'їхати на пікапах і мотоциклах на південь Покровська, щоб доставити припаси, і що ці спроби є першим випадком, коли російські війська почали використовувати транспортні засоби в Покровську. Російські війська здійснювали логістику в Покровську переважно за допомогою дронів,

– цитує Z-блогерів ISW.

Зверніть увагу! Також окупанти жалілися, що "чистого неба зараз просто нема", адже активно працюють дрони й артилерія. Тому "пересуватися доводиться тільки перебіжками". А "через постійний туман складно розрізнити своїх товаришів, не кажучи вже про суміжників".

