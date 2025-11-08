Про це командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

Що в ЗСУ кажуть про оборону Мирнограда?

За словами "Перуна", у разі втрати Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення Сил оборони.

Звісно, це можливо, але не хотілося б до цього доводити. І це, скажімо так, в цілому погіршить наше положення. Але треба розуміти, що якщо навіть в противника буде достатньо спроможностей захопити Покровськ, це не відбудеться за один день,

– сказав Дмитро Філатов.

Він додав, що ситуація в Мирнограді теж була доволі складна, проте вдалося вирішити завдяки достатній концентрації українських сил і військ для того, щоб унеможливити ті заходи, які проводив противник.

Ситуація в Мирнограді / Карта DeepStateMAP

"І попри те, що ситуація все одно залишається напруженою, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську", – наголосив воїн.

За словами "Перуна", російські генерали доповідають про контроль над Покровськом і Куп'янськом, хоча це не відповідає дійсності. Він підкреслив, що окупанти видають бажане за дійсне.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?