Об этом командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в интервью 24 Каналу.

Что в ВСУ говорят об обороне Мирнограда?

По словам "Перуна", в случае потери Покровска оборона Мирнограда будет возможной, но это усложнит положение Сил обороны.

Конечно, это возможно, но не хотелось бы до этого доводить. И это, скажем так, в целом ухудшит наше положение. Но надо понимать, что если даже у противника будет достаточно возможностей захватить Покровск, это не произойдет за один день,

– сказал Дмитрий Филатов.

Он добавил, что ситуация в Мирнограде тоже была довольно сложная, однако удалось решить благодаря достаточной концентрации украинских сил и войск для того, чтобы сделать невозможным те мероприятия, которые проводил противник.

Ситуация в Мирнограде / Карта DeepStateMAP

"И несмотря на то, что ситуация все равно остается напряженной, она точно более контролируемая, чем в Покровске", – подчеркнул воин.

По словам "Перуна", российские генералы докладывают о контроле над Покровском и Купянском, хотя это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что оккупанты выдают желаемое за действительное.

Что известно о ситуации в Донецкой области?