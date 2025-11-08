Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватчиков вблизи трех сел в Донецкой области.
В частности, оккупанты имели успехи у Белой Горы – села Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области.
Противник продвинулся в Донецкой области: смотрите на карте DeepState
Также россияне продвинулись вблизи Плещеевки – села Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели успехи возле Казацкого – села Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области.
Российские захватчики давят на фронте: смотрите на карте DeepState
К слову, полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот рассказали 24 Каналу, что ситуация на фронте сейчас сложная, однако у Сил обороны есть шанс удержать контроль.
По словам экспертов, Россия пытается захватить Покровск, сосредоточив там около 170 тысяч оккупантов, но без успеха. В свою очередь, украинские бойцы эффективно отражают атаки, удерживая оборонительные позиции в городе.
Что известно о ситуации на фронте?
Недавно Россия атаковала беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов возле Константиновки. Автомобиль полностью уничтожен, среди пассажиров, в частности, был австрийский журналист Кристиан Вершютц.
По данным аналитиков Института изучения войны, Россияне расширяют логистику к югу от Покровска, используя пикапы и мотоциклы для доставки припасов.
Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении российских войск на северо-восточных и восточных окраинах Покровска, а также на юге Мирнограда.