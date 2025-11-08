Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватчиков вблизи трех сел в Донецкой области.

В частности, оккупанты имели успехи у Белой Горы – села Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области.

Противник продвинулся в Донецкой области: смотрите на карте DeepState

Также россияне продвинулись вблизи Плещеевки – села Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели успехи возле Казацкого – села Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области.

Российские захватчики давят на фронте: смотрите на карте DeepState

К слову, полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот рассказали 24 Каналу, что ситуация на фронте сейчас сложная, однако у Сил обороны есть шанс удержать контроль.

По словам экспертов, Россия пытается захватить Покровск, сосредоточив там около 170 тысяч оккупантов, но без успеха. В свою очередь, украинские бойцы эффективно отражают атаки, удерживая оборонительные позиции в городе.

Что известно о ситуации на фронте?