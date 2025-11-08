Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбників поблизу трьох сіл у Донецькій області.

Зокрема, окупанти мали успіхи біля Білої Гори – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Також росіяни просунулися поблизу Плещіївки – села Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області. Крім того, окупанти мали успіхи біля Козацького – села Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області.

До слова, полковник збройних сил США у відставці Джон Світ і аналітик із нацбезпеки США Марк Тот розповіли 24 Каналу, що ситуація на фронті зараз складна, проте у Сил оборони є шанс втримати контроль.

За словами експертів, Росія намагається захопити Покровськ, зосередивши там близько 170 тисяч окупантів, але без успіху. Своєю чергою, українські бійці ефективно відбивають атаки, утримуючи оборонні позиції в місті.

Що відомо про ситуацію на фронті?