Як змінилася лінія фронту?
Аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбників поблизу трьох сіл у Донецькій області.
Зокрема, окупанти мали успіхи біля Білої Гори – села Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.
Противник просунувся на Донеччині: дивіться на мапі DeepState
Також росіяни просунулися поблизу Плещіївки – села Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області. Крім того, окупанти мали успіхи біля Козацького – села Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області.
Російські загарбники тиснуть на фронті: дивіться на мапі DeepState
До слова, полковник збройних сил США у відставці Джон Світ і аналітик із нацбезпеки США Марк Тот розповіли 24 Каналу, що ситуація на фронті зараз складна, проте у Сил оборони є шанс втримати контроль.
За словами експертів, Росія намагається захопити Покровськ, зосередивши там близько 170 тисяч окупантів, але без успіху. Своєю чергою, українські бійці ефективно відбивають атаки, утримуючи оборонні позиції в місті.
Що відомо про ситуацію на фронті?
Нещодавно Росія атакувала безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів біля Костянтинівки. Автомобіль повністю знищений, серед пасажирів, зокрема, був австрійський журналіст Крістіан Вершютц.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росіяни розширюють логістику на південь від Покровська, використовуючи пікапи та мотоцикли для доставки припасів.
Геолокаційні дані свідчать про просування російських військ на північно-східних та східних околицях Покровська, а також на півдні Мирнограда.