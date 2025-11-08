Полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США Марк Тот рассказали 24 Каналу, что ситуация на поле боя сейчас сложная, однако у Сил обороны есть шанс удержать контроль. Однако военное командование России прилагает максимум усилий, чтобы осуществить план Владимира Путина – захватить Покровск.

Каковы бои за Покровск?

Джон Свит считает, что сейчас на Покровском направлении тупик.

Мы видим украинские силы внутри Покровска, которые отражают атаки россиян, однако они не наступают на город механизированной техникой и не проводят штурмовых действий. Они продвигаются, проникая в Покровск небольшими группами, а после этого окопаются и занимают оборонительные позиции,

– сказал он.

Оккупанты действуют так, чтобы удержаться в городе, кроме того, пытаются перерезать логистику, чтобы сделать невозможным поставки всего необходимого для украинских войск. Но им не удается захватить город малыми или большими силами.

"Россияне пытаются закрепиться на местности и расширять свое присутствие (в Покровске – 24 Канал) изнутри. Украина эффективно отражает эти попытки", – отметил полковник вооруженных сил США в отставке.

Силы обороны, несмотря на то, что пытаются выбить россиян, которые зашли в город, прилагают также значительные усилия, чтобы не дать противнику окружить его.

По мнению Джона Свита, действенной тактикой украинских сил является атаки беспилотники по россиянам, когда те перемещают свои резервы и технику.

Почему Путин преждевременно празднует захват Покровска и Купянска?

Кремлевский диктатор заявил, что Покровск и Купянск вроде бы окружении и пригласил туда западных журналистов, что те продемонстрировали, какая там ситуация.

Марк Тот отметил, что Путин стремится достичь победы. Он много говорит об этом, однако на самом деле это его иллюзия.

Он в отчаянии. Я думаю, Путин загнан в тупик, ведь куда ни глянь: на поле боя, на международной арене, в российской экономике – он сталкивается с серьезными трудностями и нет никакого успеха,

– отметил аналитик по нацбезопасности США.

Кремлевский диктатор пытается достичь своими громкими заявлениями то, на что не способны его военные на поле боя.

Что происходит на Покровском направлении?