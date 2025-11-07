А также отметил, что только за трое суток там произошло 220 штурмов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг главы государства, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Что сказал Зеленский о ситуации в Покровске?

По словам президента, 5 ноября враг пытался штурмовать город с применением техники, однако понес потери. Сейчас в Покровске, по данным военных, находятся 314 россиян.

Зеленский также объяснил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо захватить Покровск, чтобы продвигать нарратив о том, что россияне якобы могут захватить Донбасс, и призвать западные страны заставить Украину отдать регион России.

Зеленский рассказал о ситуации в Покровске: видео Общественное Новости

Я думаю, что это фактор, который может влиять и на продвижение санкций, так же как и на их отсрочку. Потому что, вы знаете, все в ожидании. Я думаю, Россия очень боится сильных решений со стороны США, и этой историей о Покровске она хочет показать успехи на поле боя,

– сказал Зеленский.

Тогда как начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов добавил, что российские войска в Покровске частично провели инфильтрацию в городскую застройку, особенно в южной части населенного пункта.

Однако отметил, что все решения по операции на Покровском направлении будут приниматься военным командованием и о результатах сообщат позже. Сейчас эти данные не публичные и в пользу украинских защитников их не разглашают.

