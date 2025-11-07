Об этом говорится в материале 24 Канала "Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна"".

Смотрите также Россияне контролируют логистику и поглощают город: что сейчас происходит в Покровске

Что сказал Дмитрий Филатов о ситуации в Покровске?

По его словам, ситуация сейчас достаточно сложная, ведь россияне инфильтрировались в Покровск. Они взяли под контроль некоторые участки города и блокируют перемещение наших сил.

Есть их разведывательные группы. То есть на определенных участках есть пути, которые используют наши подразделения, и определенное количество противника стоит там и пытается блокировать нашу логистику. Также есть группы, которые работают в маневре, то есть они перемещаются, осуществляют влияние на большую глубину, ищут слабые места в нашей обороне и пытаются рассредоточить наши усилия,

– объяснил "Перун".

На вопрос о возможности полного окружения Покровска и Мирнограда он ответил так: во время осеннего наступления россияне планировали до Барвенково на юго-востоке Харьковщины и взять в кольцо Славянск и Краматорск.

"План был сорван. В определенной степени у них остался ресурс, которого недостаточно для реализации такого большого плана, но они готовы тратить его для отчета о хоть каких-то победах", – сказал Дмитрий Филатов.

Показываем на карте Барвенково

"Перун" согласился с журналистом 24 Канала, что россияне выдают желаемое за действительное, докладывая о контроле над Покровском.

"И они пытаются реализовать это и точно будут за это бороться. Но какие будут результаты – покажет время", – добавил он.

Что касается причин сложной ситуации в Покровске командир ответил, что город был хорошо подготовлен к обороне. Возможными причинами стали передача ложной информации от командования и незавершение формирования корпусной системы.

Ситуация в Покровске на карте Deep State

Захватят ли россияне Мирноград?

"Перун" подчеркнул, что враг обходит город. Предположительно, это потому, что инфильтрация в Мирноград для противника была неудачной.

Было много случаев, когда противник пытался инфильтроваться непосредственно в Мирноград, и было много ситуаций, когда 38 бригада решала эти вопросы. Более того, командир бригады в определенных вопросах брал на себя, скажем так, удар, отчитываясь о проблемных вопросах. Он не скрывал. Благодаря тому, что он пытался вести открытый диалог, озвучивать проблемные вопросы, нравилось это кому-то или нет, их удалось решить, вовремя усилить наши позиции. Командир 38 бригады очень опытный и очень порядочный человек,

– сказал Дмитрий Филатов.

Что говорят другие военные?