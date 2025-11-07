Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"".

Що сказав Дмитро Філатов про ситуацію в Покровську?

За його словами, ситуація зараз досить складна, адже росіяни інфільтрувалися в Покровськ. Вони взяли під контроль деякі ділянки міста та блокують переміщення наших сил.

Є їхні розвідувальні групи. Тобто на певних ділянках є шляхи, які використовують наші підрозділи, і певна кількість противника стоїть там і намагається блокувати нашу логістику. Також є групи, які працюють в маневрі, тобто вони переміщуються, здійснюють вплив на більшу глибину, шукають слабкі місця в нашій обороні і намагаються розосередити наші зусилля,

– пояснив "Перун".

На запитання про можливість повного оточення Покровська та Мирнограда він відповів так: під час осіннього наступу росіяни планували до Барвінкового на південному сході Харківщини і взяти в кільце Слов'янськ та Краматорськ.

"План був зірваний. Певною мірою в них залишився ресурс, якого недостатньо для реалізації такого великого плану, але вони готові витрачати його для звіту про бодай якісь перемоги", – сказав Дмитро Філатов.

Показуємо на карті Барвінкове

"Перун" погодився із журналістом 24 Каналу, що росіяни видають бажане за дійсне, доповідаючи про контроль над Покровськом.

"І вони намагаються реалізувати це й точно будуть за це боротися. Але які будуть результати – покаже час", – додав він.

Що ж до причин складної ситуації у Покровську командир відповів, що місто було добре підготовлене до оборони. Можливими причинами стали передача неправдивої від командування і незавершення формування корпусної системи.

Ситуація в Покровську на карті Deep State

Чи захоплять росіяни Мирноград?

"Перун" підкреслив, що ворог обходить місто. Імовірно, це тому, що інфільтрація в Мирноград для противника була невдалою.

Було багато випадків, коли противник намагався інфільтруватися безпосередньо у Мирноград, і було багато ситуацій, коли 38 бригада вирішувала ці питання. Ба більше, командир бригади в певних питаннях брав на себе, скажімо так, удар, звітуючи про проблемні питання. Він не приховував. Завдяки тому, що він намагався вести відкритий діалог, озвучувати проблемні питання, подобалось це комусь чи ні, їх вдалося вирішити, вчасно посилити наші позиції. Командир 38 бригади дуже досвідчений і дуже порядна людина,

– сказав Дмитро Філатов.

Що кажуть інші військові?