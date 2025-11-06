Такую информацию сообщила командир экипажа батальона беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша на позывной Конан в эфире Общественного, передает 24 Канал.

Что происходит в Покровске?

Военнослужащая рассказала, что подобной тактики россияне придерживаются еще с июля. По ее словам, позже удалось осуществить зачистку, однако есть возможность того, что кто-то успел закрепиться и спрятаться.

Они там переодевались, уже много за это говорилось, что они маскируются под гражданских, ждут своего часа и раньше была тактика один-двое, это вот пару месяцев. Сейчас мы видим, погодные условия портятся: ветры, дожди, добавились туманы, и они чувствуют себя увереннее,

– объяснила она.

Также добавляет, что из-за ухудшения погодных условий они начинают "затягиваться" большими группами и формировать более сильные удары. Также таким образом начинают заезжать и на мототехнике, велосипедах или багги.

В то же время интенсивность использования врагом управляемых авиабомб на этом участке фронта не уменьшается. Оккупанты расставляют в посадках артиллерию, что мешает украинским силам проводить ротации.

Хотя массового применения россиянами тяжелой техники пока нет, но они осуществляют единичные мероприятия, завозят провизию и пытаются просочиться в тыловые позиции украинских военных для дестабилизации.

Какова ситуация в этом районе?