Такую информацию сообщила командир экипажа батальона беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша на позывной Конан в эфире Общественного, передает 24 Канал.
Что происходит в Покровске?
Военнослужащая рассказала, что подобной тактики россияне придерживаются еще с июля. По ее словам, позже удалось осуществить зачистку, однако есть возможность того, что кто-то успел закрепиться и спрятаться.
Они там переодевались, уже много за это говорилось, что они маскируются под гражданских, ждут своего часа и раньше была тактика один-двое, это вот пару месяцев. Сейчас мы видим, погодные условия портятся: ветры, дожди, добавились туманы, и они чувствуют себя увереннее,
– объяснила она.
Также добавляет, что из-за ухудшения погодных условий они начинают "затягиваться" большими группами и формировать более сильные удары. Также таким образом начинают заезжать и на мототехнике, велосипедах или багги.
В то же время интенсивность использования врагом управляемых авиабомб на этом участке фронта не уменьшается. Оккупанты расставляют в посадках артиллерию, что мешает украинским силам проводить ротации.
Хотя массового применения россиянами тяжелой техники пока нет, но они осуществляют единичные мероприятия, завозят провизию и пытаются просочиться в тыловые позиции украинских военных для дестабилизации.
Какова ситуация в этом районе?
Ранее в Генштабе сообщали, что украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске, не позволяя врагу закрепиться в городе.
В ISW пришли к выводу, что россияне смогли проникнуть в Покровск в частности из-за того, что враг атаковал позиции украинских операторов БпЛА. Таким образом наши дронари отвлекались на отражение этих атак.
Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 каналу, что Россия потеряла здесь много военных. И есть вопрос относительно того, способны ли вообще оккупанты будут еще раз собрать столько.