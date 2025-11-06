Таку інформацію повідомила командирка екіпажу батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша на позивний Конан в етері Суспільного, передає 24 Канал.

Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається у Покровську?

Військовослужбовиця розповіла, що подібної тактики росіяни дотримуються ще з липня. За її словами, пізніше вдалося здійснити зачистку, проте є можливість того, що хтось встиг закріпитися та заховатися.

Вони там переодягалися, вже багато за це говорилось, що вони маскуються під цивільних, чекають свого часу і раніше була тактика один-двоє, це от пару місяців. Зараз ми бачимо, погодні умови псуються: вітри, дощі, додалися тумани, і вони почувають себе впевненіше,

– пояснила вона.

Також додає, що через погіршення погодніх умов вони починають "затягуватись" більшими групами і формувати сильніші удари. Також таким чином починають заїжджати й на мототехніці, велосипедах чи Багі.

Водночас інтенсивність використання ворогом керованих авіабомб на цій ділянці фронту не зменшується. Окупанти розставляють у посадках артилерію, що заважає українським силам проводити ротації.

Хоч масового застосування росіянами важкої техніки наразі немає, але вони здійснюють поодинокі заходи, завозять провізію та намагаються просочитися в тилові позиції українських військових для дестабілізації.

Яка ситуація у цьому районі?