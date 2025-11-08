Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Какие последствия атаки на авто в Донецкой области?
Российские войска в полдень 8 ноября нанесли удар по Дружковской громаде, что в Донецкой области. В селе Кондратовка вражеский FPV-дрон попал в маршрутку "Газель", выполнявшую частные перевозки.
По данным прокуратуры, в результате атаки ранены три человека: 47-летний водитель и два пассажира в возрасте 71 и 86 лет.
Все, что осталось от транспорта у Кондратовки / Фото Донецкой областной прокуратуры
Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей, а также контузии. Раненых доставили в больницу, где им оказали помощь.
Последствия атаки на Кондратовку / Фото Донецкой областной прокуратуры
Правоохранители документируют очередную атаку россиян против мирного населения Украины.
Российский дрон поразил машину с волонтерами и журналистами вблизи Константиновки. Жертв нет, но авто уничтожено. Среди пассажиров был австрийский журналист Кристиан Вершютц.
Оккупанты обстреляли угольные объекты в Донецкой области 5 ноября. В результате атаки повреждена котельная, административные помещения и склады.