Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які наслідки атаки на авто на Донеччині?

Російські війська опівдні 8 листопада завдали удару по Дружківській громаді, що на Донеччині. У селі Кіндратівка ворожий FPV-дрон влучив у маршрутку "Газель", що виконувала приватні перевезення.

За даними прокуратури, внаслідок атаки поранено трьох людей: 47-річного водія та двох пасажирів віком 71 і 86 років.

Все, що залишилось від транспорту у Кіндратівки / Фото Донецької обласної прокуратури

Медики діагностували в потерпілих мінно-вибухові травми, опіки голови й кінцівок, а також контузії. Поранених доправили до лікарні, де їм надали допомогу.

Наслідки атаки на Кіндратівку / Фото Донецької обласної прокуратури

Правоохоронці документують чергову атаку росіян проти мирного населення України.

