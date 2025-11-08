Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Які наслідки атаки на авто на Донеччині?
Російські війська опівдні 8 листопада завдали удару по Дружківській громаді, що на Донеччині. У селі Кіндратівка ворожий FPV-дрон влучив у маршрутку "Газель", що виконувала приватні перевезення.
За даними прокуратури, внаслідок атаки поранено трьох людей: 47-річного водія та двох пасажирів віком 71 і 86 років.
Все, що залишилось від транспорту у Кіндратівки / Фото Донецької обласної прокуратури
Медики діагностували в потерпілих мінно-вибухові травми, опіки голови й кінцівок, а також контузії. Поранених доправили до лікарні, де їм надали допомогу.
Наслідки атаки на Кіндратівку / Фото Донецької обласної прокуратури
Правоохоронці документують чергову атаку росіян проти мирного населення України.
Останні атаки Росії по Донеччині
Російський дрон уразив машину з волонтерами та журналістами поблизу Костянтинівки. Жертв немає, але авто знищено. Серед пасажирів був австрійський журналіст Крістіан Вершютц.
Окупанти обстріляли вугільні об'єкти на Донеччині 5 листопада. Унаслідок атаки пошкоджено котельню, адміністративні приміщення та склади.