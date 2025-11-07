Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу, що наслідки у разі втрати Покровська будуть. Тому Україні важливо втримати це місто.

Дивіться також Росіяни зменшили активність і чекають на поповнення: що нині відбувається в Покровську

Які можуть бути наслідки втрати Покровська?

Денис Попович зазначив, що у разі втрати Покровська російські окупанти зможуть звільнити війська для просування на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Донецька область є однією з головних цілей ворога.

Вони виходять на адмінмежу з Дніпропетровською областю і отримують можливість наступати вже вглиб Дніпропетровщини. Там зовсім інший рельєф і зовсім інша забудова. Аж до Павлограда там майже нема великих населених пунктів, за які можна зачепитися, і там організувати оборону,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, наслідки втрати Покровська у військовому сенсі будуть, і вони будуть доволі відчутними. Також це буде інформаційно-психологічний вплив. Зокрема, Покровськ вкрай потрібен Володимиру Путіну, щоб презентувати його та Мирноград на переговорах як результат.

Що відбувається у Покровську?