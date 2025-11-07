Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Що пишуть в ISW про ситуацію на фронті на ранок 7 листопада?

Росіяни посилюють присутність своїх військ на Покровському напрямку, "імовірно, для закріплення здобуттів, отриманих російськими силами завдяки місіям з інфільтрації, та подальшого просування через місто". Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська просунулися на південний схід від села Балаган (на схід від Покровська та на схід від Мирнограда).

Важливо, що російські ДРГ продовжують заходити в місто, маскуючись під цивільних. Згідно з Женевською конвенцією, це воєнний злочин.

Також окупанти використовують погані погодні умови, щоб зібратися у великі групи та в'їхати до міста на мотоциклах або багі. Ворог підвозить провізію на мотоциклах і намагається проникнути далі в північний Покровськ та на українські тилові позиції, де розташовані мінометні розрахунки та пілоти безпілотників.

Загалом окупанти просочуються по всьому місту, тому часом важко розрізнити, де чиї позиції.

Зусилля Росії щодо проникнення та подальшого закріплення завоювань у Покровську помітно відрізняються від зусиль Росії на Добропільському виступі, де російські війська здійснили початкове проникнення, але не змогли розгорнути підкріплення для закріплення завоювань, перш ніж українські сили почали намагатися відкинути російські війська,

– пишуть аналітики.

Карти бойових дій від ISW на 7 листопада

Росіяни наступали, але не просунулися: на півночі Сумської області, в напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському, Лиманському, Добропільському, Новопавлівському, Великомихайлівському, Гуляйпільському, Херсонському напрямках і заході Запорізької області.

Напрямки, де ворогу вдалося просунутися:

на півночі Харківської області: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 листопада, свідчать про незначне просування ворога в південній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова);

на Сіверському напрямку: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж Донецької залізниці на південь від Сіверська;

в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися у східному Іванопіллі (на південний схід від Костянтинівки).

Офіційно про ситуацію в Покровську

Напередодні в Генштабі писали, що українські бійці блокують противника, який просочується в Покровськ. Також там акцентували, що оточення міста немає.