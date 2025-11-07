Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу, что последствия в случае потери Покровска будут. Поэтому Украине важно удержать этот город.

Смотрите также Россияне уменьшили активность и ждут пополнения: что сейчас происходит в Покровске

Какие могут быть последствия потери Покровска?

Денис Попович отметил, что в случае потери Покровска российские оккупанты смогут освободить войска для продвижения на Славянско-Краматорскую агломерацию. Донецкая область является одной из главных целей врага.

Они выходят на админграницу с Днепропетровской областью и получают возможность наступать уже вглубь Днепропетровщины. Там совсем другой рельеф и совсем другая застройка. Вплоть до Павлограда там почти нет крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться, и там организовать оборону,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, последствия потери Покровска в военном смысле будут, и они будут довольно ощутимыми. Также это будет информационно-психологическое воздействие. В частности, Покровск крайне нужен Владимиру Путину, чтобы представить его и Мирноград на переговорах как результат.

Что происходит в Покровске?