Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу, что последствия в случае потери Покровска будут. Поэтому Украине важно удержать этот город.
Какие могут быть последствия потери Покровска?
Денис Попович отметил, что в случае потери Покровска российские оккупанты смогут освободить войска для продвижения на Славянско-Краматорскую агломерацию. Донецкая область является одной из главных целей врага.
Они выходят на админграницу с Днепропетровской областью и получают возможность наступать уже вглубь Днепропетровщины. Там совсем другой рельеф и совсем другая застройка. Вплоть до Павлограда там почти нет крупных населенных пунктов, за которые можно зацепиться, и там организовать оборону,
– объяснил военный обозреватель.
По его словам, последствия потери Покровска в военном смысле будут, и они будут довольно ощутимыми. Также это будет информационно-психологическое воздействие. В частности, Покровск крайне нужен Владимиру Путину, чтобы представить его и Мирноград на переговорах как результат.
Что происходит в Покровске?
В ISW отметили, что ситуация в Покровске сложная. Захватчики усиливают присутствие своих войск на Покровском направлении. Вражеские войска имеют продвижение на юго-восток от села Балаган (к востоку от Покровска и к востоку от Мирнограда).
В 7 корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали о ситуации в Покровске. Хотя она остается сложной, однако захватчики уменьшили свою активность в городе. Враг пытается наладить логистику через южные окраины Покровска.
В ВСУ объяснили цель наступления на Покровск. Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов объяснил, что россияне хотят получить стратегическое преимущество перед наступлением зимы, повысить устойчивость своих подразделений. Кроме того, враг атакует не только город, а и его фланги, чтобы заставить ВСУ рассредоточить ресурсы.