Впереди – еще более тяжелые бои за Покровск. Россия сосредоточила здесь сотни тысяч военных и останавливаться на этом не планирует. Радиоперехваты свидетельствуют, что враг продолжает в больших масштабах стягивать на это направление новые подразделения и технику. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Зачем россиянам нужен Покровск?

Оккупанты стремятся получить стратегическое преимущество перед наступлением зимы. Контроль над большой урбанизированной территорией позволит укрепить позиции, ведь зимой вести боевые действия на открытой местности гораздо труднее. Поля легко просматриваются, после дождей почва раскисает, и даже под прикрытием тумана механизированные штурмы становятся проблемными – движение техники легко отследить.

Занятие города позволит противнику не только заявить о "победе", но и повысить устойчивость своих подразделений. В урбанизированной зоне есть множество укрытий и подвалов, где можно разместить пункты медицинской помощи, привлечь врачей и хирургов, что повышает живучесть личного состава – так же, как это было в Бахмуте.

Покровск является стратегически важным объектом. В то же время враг атакует не только город, но и его фланги, пытаясь заставить украинские силы рассредоточить ресурсы.

Также фиксируется активность на Днепропетровщине и Добропольском направлении: хотя интенсивность боев там ниже, противник продолжает ежедневные атаки малыми группами и периодически – механизированные штурмы. Таким образом главный удар остается направленным именно на Покровск, тогда как другие направления используются для отвлечения внимания и истощения украинских сил.

Какова ситуация в Покровске?