Попереду – ще важчі бої за Покровськ. Росія зосередила тут сотні тисяч військових і зупинятися на цьому не планує. Радіоперехоплення свідчать, що ворог продовжує у великих масштабах стягувати на цей напрямок нові підрозділи і техніку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Навіщо росіянам потрібен Покровськ?

Окупанти прагнуть здобути стратегічну перевагу перед настанням зими. Контроль над великою урбанізованою територією дасть змогу укріпити позиції, адже взимку вести бойові дії на відкритій місцевості набагато важче. Поля легко проглядаються, після дощів ґрунт розкисає, і навіть під прикриттям туману механізовані штурми стають проблемними – рух техніки легко відстежити.

Зайняття міста дозволить противнику не лише заявити про "перемогу", а й підвищити стійкість своїх підрозділів. В урбанізованій зоні є безліч укриттів і підвалів, де можна розмістити пункти медичної допомоги, залучити лікарів та хірургів, що підвищує живучість особового складу – так само, як це було в Бахмуті.

Покровськ є стратегічно важливим об'єктом. Водночас ворог атакує не лише місто, а й його фланги, намагаючись змусити українські сили розосередити ресурси.

Також фіксується активність на Дніпропетровщині та Добропільському напрямку: хоча інтенсивність боїв там нижча, противник продовжує щоденні атаки малими групами і періодично – механізовані штурми. У такий спосіб головний удар залишається спрямованим саме на Покровськ, тоді як інші напрямки використовуються для відволікання уваги та виснаження українських сил.

Яка ситуація у Покровську?